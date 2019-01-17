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На Тернопільщині чоловік помер після падіння зі сходів

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16 січня до реанімаційного відділення Збаразької районної лікарні з діагнозом: «Важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня, перелом склепіння черепа, набряк мозку, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, стан абстиненції з судомами» було доставлено жителя м. Збараж. На жаль 38-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Як з’ясувалось, травми чоловік отримав внаслідок падіння із сходової клітки за місцем проживання.

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