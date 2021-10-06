У Тернополі запрацюють камери автоматичної фіксації перевищення швидкості. Список адрес

8 жовтня у Тернополі запрацюють 4 камери автоматичної фіксації (КАФ) перевищення швидкості.

Адреси, де будуть розміщенні камери:

1. п-т. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку 6-го магазину;

2. п-т. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку вул. 15 Квітня;

3. вул. Протасевича (біля вул. Лесі Українки, навпроти шиномонтажу). В напрямку Збаразького кільця;

4. вул. Будного, поряд з ЖК “Набережний квартал” (недалеко від ресторану “Братислава”)

Камера на пр. С. Бандери (біля літака) запрацює згодом.

Додаткові КАФ будуть встановлені у 2022 році.