У Тернополі запрацюють камери автоматичної фіксації перевищення швидкості. Список адрес
8 жовтня у Тернополі запрацюють 4 камери автоматичної фіксації (КАФ) перевищення швидкості.
Адреси, де будуть розміщенні камери:
1. п-т. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку 6-го магазину;
2. п-т. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку вул. 15 Квітня;
3. вул. Протасевича (біля вул. Лесі Українки, навпроти шиномонтажу). В напрямку Збаразького кільця;
4. вул. Будного, поряд з ЖК “Набережний квартал” (недалеко від ресторану “Братислава”)
Камера на пр. С. Бандери (біля літака) запрацює згодом.
Додаткові КАФ будуть встановлені у 2022 році.