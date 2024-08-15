21:23 | 15.08.2024
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На Тернопільщині чоловік розстріляв людей, є загиблі

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Стрілянина сталася в селі Добриводи Збаразької громади

На Тернопільщині 15 серпня чоловік біля сільської школи розстріляв людей, є загиблі. Стрілянина сталася в селі Добриводи Збаразької громади. В селі ZAXID.NET розповіли, що загинуло двоє людей, ще трьох з важкими пораненнями повезли в Тернопіль в реанімацію.

Цю інформацію підтвердили власні джерела в поліції Тернопільщини. Стрілянина сталася в обідню пору 15 серпня неподалік школи в селі Добриводи Збаразької громади. Усі загиблі та постраждалі жінки різного віку та один чоловік. Розстрілював їх чоловік з автоматом. Причини такого вчинку не відомі.

В Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини «20 хвилин» підтвердили інформацію про поранених в селі Добриводи.

«На лінію 103 надійшов виклик про поранених неподалік Збаража. Диспетчер направила на місце події три бригади. Дві зі Збаража, а ще одну – з Тернополя», – зазначила заступник Центру Ганна Мончак.

Відомо також, що наразі стрільця затримали, на місці працюють правоохоронці та спецпризначенці. Коментар в поліції та у відповідних службах пообіцяли надати згодом.


 zaxid.net 

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