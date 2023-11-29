13:39 | 29.11.2023
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На Тернопільщині чоловік так перебрав з алкоголем, що ледь не замерз на порозі власного будинку

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28 листопада, орієнтовно о 16.30 годин, в Чортківську міську лікарню привезли чоловіка, в якого було загальне переохолодження організму.

Як стало відомо «Погляду», нещасний випадок стався в селі Чортківської територіальної громади, де поряд з власним будинком місцеві жителі знайшли свого односельця. Вони й викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Медики встановили, що у чоловіка, окрім переохолодження, ще й стан алкогольного сп’яніння.

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