На Тернопільщині чоловік так перебрав з алкоголем, що ледь не замерз на порозі власного будинку

28 листопада, орієнтовно о 16.30 годин, в Чортківську міську лікарню привезли чоловіка, в якого було загальне переохолодження організму.

Як стало відомо «Погляду», нещасний випадок стався в селі Чортківської територіальної громади, де поряд з власним будинком місцеві жителі знайшли свого односельця. Вони й викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Медики встановили, що у чоловіка, окрім переохолодження, ще й стан алкогольного сп’яніння.