13:39 | 29.11.2023
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Західноукраїнський національний університет плагіат своїх викладачів назвав “некоректним цитуванням”

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Нещодавно доктор філософії, викладач Українського католицького університету Анатолій Бабинський випадково виявив плагіат своєї дисертації в  професора Західноукраїнського національного університету в Тернополі Юрія Щербяка та доцентки того ж університету Олександри Патряк.

В університеті відреагували на звинувачення та обіцяють створити комісію для врегулювання цієї ситуації у професійній площині та унеможливлення повторень таких випадків у майбутньому:

Західноукраїнський національний університет відповідально ставиться до дотримання принципів академічної доброчесності, й відповідно реагує на прикрі ситуації, що можуть виникнути.

Анатолієм Бабинським, доктором богослов’я, було виявлено некоректне цитування його дисертаційного дослідження професором Юрієм Щербяком та доцентом Олександрою Патряк у статті «Ідея патріархату Української греко-католицької церкви в екуменічній програмі Йосифа Сліпого: витоки та перспективи».

Те, що сталося, стосується засадничих принципів академічної праці та взаємовідносин у науковій спільноті. Зважаючи на те, що Західноукраїнський національний університет дотримується положень про академічну доброчесність та дбає про репутацію відповідального закладу вищої освіти, створено комісію для врегулювання цієї ситуації у професійній площині та унеможливлення повторень таких випадків у майбутньому.

На фото вгорі Юрій Адамович Щербяк та Олександра Тарасівна Патряк

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