На Тернопільщині чоловік вибіг на дорогу і потрапив під колеса автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 січня в м. Кременець. Близько 18.00 годин водій автомобіля ВАЗ-2109, проїжджаючи по вул. С.Петлюри (поблизу «АТБ-Маркет») здійснив наїзд на пішохода, жителя м. Ворожба Сумської області (чоловік являється внутрішньо переміщеною особою).

Внаслідок аварії 50-річний потерпілий отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Кременецьку лікарню.

Як стало відомо «Погляду», чоловік раптово вибіг на проїжджу частину дороги і таким чином потрапив під колеса автомобіля.