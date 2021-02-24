На Тернопільщині чоловік загинув після того, як по ньому проїхались три автомобілі

Жахлива трагедія сталась 23 лютого на автодорозі поблизу сел. Вишнівець Кременецького (колишнього Збаразького) району. Близько 19.00 годин, водій автомобіля «Opel Vivaro» скоїв наїзд на пішохода.

Хтозна, можливо чоловік би вижив після такого, але далі сталось найжахливіше – по тілу потерпілого проїхали ще дві іномарки: «Opel Astra» та мікроавтобус «Mercedes-Benz Vito». Внаслідок отриманих травм 55-річний житель с. Великий Кунинець помер на місці аварії.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий знаходився на проїжджій частині за межами пішохідного переходу і саме в цей момент його збив автомобіль. Від удару чоловіка відкинуло на центральну частину дороги, де його переїхав Mercedes-benz vito, а потім ще й наступне авто Opel astra. Потерпілий загинув на місці події.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.