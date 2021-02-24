Де у Тернополі ефективно лікують геморой?

На сьогоднішній день, майже половина дорослого населення страждає на геморой, дехто поки навіть не здогадується про це.

На початковому етапі час від часу може з’являтись відчуття дискомфорту в області заднього проходу, що в більшості випадків і є основним сигналом розвитку геморою. – розповідає лікар-проктолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Найчастіше до виникнення геморою призводить сидячий, малорухливий спосіб життя, проноси і запори, зловживання алкоголем або ж неправильне харчування і т.д. Якщо Ви підозрюєте у себе геморой, – ні в якому разі не рекомендується займатися самолікуванням або відкладати діагностику в разі виникнення неприємних симптомів:

свербіж і кровотечі в задньому проході;

випадання гемороїдальних вузлів;

болі, що виникають в момент дефекації.

В ряді випадків люди схильні не звертати на симптоми геморою, що може призвести до тяжких наслідків.

Де у Тернополі можна вилікувати геморой?

В медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікарі-проктологи досконало володіють новітніми технологіями в області лікування даного захворювання.⠀

В більшості клінік лікують геморой тільки I-III стадій. Кваліфікація і досвід проктологів «Оксфорд Медікал» дозволяє вилікувати геморой IV стадії. І Ви назавжди забудете про біль в причинному місці!

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