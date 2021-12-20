Заліщики повертають статус портового міста

Уродженець Заліщик Тарас Навольський ділиться чудовою новиною. У ці хвилина до нашого міста прямує катер, який покладе початок відновленню судноплавства на Дністрі та поверне Заліщикам статус портового міста, – про це повідомляє чоловік у мережі Фейсбук.

Мова йде про теплохід «Луч», який колись уже ходив водами Дністра. Він курсував теренами Вінницької області та належав Заліщицькому річковому управлінню.

Згодом теплохід продали Ладижинській ТЕС, де він перебував до цього часу. Зараз катер повертається на свою історичну батьківщину, а ми відроджуємо те, що не справедливо втратили. – каже Тарас Навольський.

Цікаво, що теплохід «Луч» є «внуком» усім відомого у Заліщиках «Піонера 4». Чоловік впевнений, багато жителів міста добре його пам’ятають.

«Луч» – це єдиний катер, випущений в СРСР, який завезено в Україну. Всього було 55 одиниць цієї моделі. Більшість з них уже втрачено. Цей же теплохід випущено у 1989 році, а за рік він уже ходив водами Дністра.

Аж не віриться, що катер повернеться у своє рідне місто. Для мене це дуже зворушливий момент. Відновити судноплавство на Дністрі було моєю дитячою мрією і сьогодні ми стаємо на крок ближче до її здійснення.

Попереду на теплохід чекають реставраційні роботи, після яких жителі та гості нашого міста, як і колись, зможуть насолоджуватися прогулянками водами Дністра.