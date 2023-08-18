На Тернопільщині чоловік зберігав цілий арсенал зброї

Майже сотню набоїв та запал оперативники Збаража вилучили у жителя місцевої громади

Співробітники сектору карного розшуку відділення поліції №4 міста Збараж отримали оперативну інформацію про те, що 41-річний житель одного з сіл громади може незаконно зберігати зброю. Було отримано дозвіл на проведення санкціонованого обшуку.

У результаті слідчо-розшукових дій за місцем проживання 41-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили близького сотні різнокаліберних набоїв та ударно-дистанційний запал. Речові докази скеровано на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, санкція якої передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.