У Тернополі відбудуться два спецпокази українського фільму «Довбуш»

30 серпня в Тернополі відбудуться два спецпокази українського художнього фільму «Довбуш». Приїдуть його творці: відомий український режисер Олесь Санін, продюсер Максим Асадчий, виконавець головної чоловічої ролі Сергій Стрельников та інші.

Олекса Довбуш, ватажок карпатських повстанців-опришків, є втіленням архетипу українця із почуттям власної гідності, який не є войовничим за своєю природою і понад усе мріє про мирне, вільне та щасливе життя на своїй землі. Та коли вороги зазіхають на його свободу, він готовий пожертвувати усім і зі зброєю в руках захистити гідність свою, свого народу і свою любов.

Спецпокази «Довбуша» в Тернополі – це частина великого всеукраїнського промотуру, що охопить 13 міст України. Тернопіль те Збараждля творчої команди є особливими місцями, адже актор (це секрет) родом з Тернопілля, а у Збаражі відбувались зйомки епізодів фільму.

Спецпокази відбудуться 30 серпня 2023 року за адресою: Тернопіль, кінотеатр «Miramax» в ТЦ” Подоляни».

Прес-конференція: 15:00.

Початок показу: 16:00.

В кінотеатрі Злата.

Початок о 18-00.

Після показу відбуватиметься спілкування з творчою групою.

З представниками ЗМІ контактує промогрупа фільму.

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