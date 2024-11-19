Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по росії після дозволу Байдена

Сили оборони України в ніч на 19 листопада вперше в історії завдали удару по військовому об’єкту на території росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США. Про це у своєму Facеbook написав журналіст, головний редактор “Цензор.Нет” Юрій Бутусов, посилаючись на джерела.

Як відомо, цієї ночі ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області рф. Це у вівторок зранку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

“Раніше російський диктатор володимир путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території рф. І ось сьогодні чергові «коричневі лінії» Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись чи наважиться Путін на якісь дії.

Початок далекобійних ударів по рф не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим об’єктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО”, – прокоментував Бутусов.