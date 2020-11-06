18:02 | 6.11.2020
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У Кременецькому ботанічному саду готують ще один арт-об’єкт (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!
З муляжем із пінопласту днями завітав до Кременецького ботанічного саду майстер у пошуку локації для нового арт-об’єкту. Тому любителі прекрасного можуть підготуватися до чергового сюрпризу від Василя Петровського. Зазначимо, що це не перша авторська робота із серії запланованих, які стануть «Галереєю під відкритим небом» – творчим проєктом Василя Петровського.
Сама ідея і назва цього проєкту прийшли під час роботи над експозицією «Трон природи», яку митець завершив влітку цього року. Отже, задуманий об’єкт буде черговим кроком до втілення концепту.
З нетерпінням чекаємо реалізації ідеї автора.

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