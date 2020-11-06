У Кременецькому ботанічному саду готують ще один арт-об’єкт (фото)

З муляжем із пінопласту днями завітав до Кременецького ботанічного саду майстер у пошуку локації для нового арт-об’єкту. Тому любителі прекрасного можуть підготуватися до чергового сюрпризу від Василя Петровського. Зазначимо, що це не перша авторська робота із серії запланованих, які стануть «Галереєю під відкритим небом» – творчим проєктом Василя Петровського.

Сама ідея і назва цього проєкту прийшли під час роботи над експозицією «Трон природи», яку митець завершив влітку цього року. Отже, задуманий об’єкт буде черговим кроком до втілення концепту.

З нетерпінням чекаємо реалізації ідеї автора.