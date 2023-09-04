Оновили перелік хвороб, з якими чоловіків тепер призиватимуть на службу у військо
Міністерство оборони оновило вимоги до мобілізації. Тепер чоловіків, які обмежено придатні, також будуть призивати.
Зараз оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, — наказ №490 Міноборони України.
За “спірними” статтями придатними будуть визнавати всіх (статті 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).
Спрощено вимоги до здоров’я для десантників та морпіхів: частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатними до такої служби.
Стосовно статтей – пояснюємо:
2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;
4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
5-в — безсимптомний ВІЛ;
13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;
17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.