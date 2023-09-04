Оновили перелік хвороб, з якими чоловіків тепер призиватимуть на службу у військо

Міністерство оборони оновило вимоги до мобілізації. Тепер чоловіків, які обмежено придатні, також будуть призивати.

Зараз оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, — наказ №490 Міноборони України.

За “спірними” статтями придатними будуть визнавати всіх (статті 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).

Спрощено вимоги до здоров’я для десантників та морпіхів: частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатними до такої служби.

Стосовно статтей – пояснюємо:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.