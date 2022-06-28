14:26 | 28.06.2022
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На Тернопільщині до Дня Конституції патріотична знахідка

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Про знахідку уламку пізньосередньовічньої кахлі в патріотичних кольорах  повідомив директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин в мережі Фейсбук.

“Патріотична знахідка до Дня Конституції — фрагмент пізньосередньовічної поліхромної кахлі в патріотичних кольорах! Послання з минулого, що все буде Україна!”, — написав 28 червня Василь Ільчишин.

Залозецька археологічна експедиція музею спільно із ОАСУ розпочали археологічні дослідження в історичному ареалі містечка Залізці. З першого дня досліджень кількість та різноманіття знахідок вражає Детальна інформація буде згодом, – обіцяє директор музею.

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