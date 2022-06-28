З ініціативи свободівців скликають сесію Тернопільської облради щодо заборони церкви московського патріархату

До Тернопільської обласної ради з ініціативою щодо скликання чергової сесії Тернопільської обласної ради звернулася депутатська фракція ВО «Свобода».

Свободівці розпочали збір підписів серед депутатського корпусу Тернопільської обласної ради з метою невідкладного розгляду звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О., народних депутатів України, обласних рад України щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Питання функціонування релігійних громад УПЦ мп в Тернопільській області викликає значний суспільний резонанс. Ще з часу проголошення Незалежності України їхня діяльність носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. УПЦ мп є основним поширювачем в Україні кривавої ідеології «руського міру», що в умовах війни з росією є не лише ознакою колабораціонізму з агресором, а й відвертим злочином проти нашої держави. Представники російської православної церкви публічно освячують танки, гармати, бойові ракети та інше озброєння, яке потім використовується для вбивства українських Захисників і мирних українських громадян. Водночас, в УПЦ мп досі всіляко уникають засудження російської агресії проти України,– зазначив Михайло Головко.

Голова облради підкреслив, що повністю підтримує ініціативу щодо розгляду вищезазначеного звернення.

– Тернопільська обласна рада не може стояти осторонь таких важливих суспільних процесів, як діяльність антиукраїнських релігійних громад. На жаль, у нашій області досі є представники УПЦ мп. Вважаю, що депутати з інших фракцій Тернопільської обласної ради повинні проявити свою свідому громадянську позицію та підтримати ініціативу свободівців,– додав Михайло Головко.

До слова, в Тернопільській області триває збір підписів на підтримку зареєстрованого 22 березня 2022 року у Верховній Раді України законопроєкту «Про заборону московського патріархату на території України» (реєстраційний номер 7204). У Тернопільській обласній раді є зареєстрована петиція.