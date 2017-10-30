На Тернопільщині ДВК видала виборчі бюлетені без паспорта

Члени ДВК №610488 (с. Ярчівці Зборівського району) видавали бюлетені для голосування для виборців, які не пред’являли документ, що посвідчує особу.

При цьому члени ДВК не реагували на зауваження спостерігачів та нагадування того, що для видачі бюлетенів виборець має пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України для осіб, якщо той недавно прийнятий до громадянства України.

Спостерігачі ОПОРИ звернулись із заявою до правоохоронних органів.

Громадянська мережа ОПОРА наголошує, що відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про місцеві вибори» документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є: 1) паспорт громадянина України; 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Відзначимо, що в Громадянській мережі ОПОРА працює «гаряча лінія», на яку можна звертатися в разі виникнення проблем чи потреби консультацій щодо виборів – (044) 591-44-44 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора).