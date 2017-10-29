У Ланівцях виборцям розсилають фальшиву пропозицію щодо продажу голосів

СМС-повідомлення із фальшивою пропозицією продати голоси отримують виборці в м. Ланівці. Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відбуваються вибори до об’єднаних територіальних громад. У Тернопільській області вибори проходять у трьох міських громадах − Лановецькій, Зборівській і Хоростківській та в сільській Саранчуківській громаді.

«Дякуємо за підтримку Р. Казновецького. Свої 100 грн. можете отримати в штабі БПП в день виборів». Такий заклик підтримати за гроші кандидата на посаду голови Лановецької об’єднаної територіальної громади Романа Казновецького, який висунутий від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», почали отримувати ланівчани в ніч з 28 на 29 жовтня у вигляді смс-повідомлень.

В обласному осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» попереджають, що дане повідомлення є фальшивим і закликають виборців ігнорувати його. У штабі партії наголошують, що це – провокація, яку організовують ворожі політичні сили, аби звинуватити партію «БПП «Солідарність» у спробі масової скупки голосів виборців.

З приводу даної ситуації Роман Казновецький звернувся до правоохоронних органів.

«Я написав заяву про те, що мені стало відомо про цю ситуацію. Хочу запевнити, що я абсолютно не причетний до цих подій. Вважаю, що це – пряма провокація від політичної сили, яка, за нашими спостереженнями, напередодні виборів збирала номера телефонів виборців. З приводу даних подій буду звертатися також до територіальної виборчої комісії», – наголошує Роман Казновецький.