Магія тіней тернопільських декоративних ґраток дверей

Цей пост можна було б назвати «Як двері впливають на простір», але це було б надто незрозуміло. Але послання власне в тому — у впливі. Впливі особливому. У впливі тіней.

Як на мене, ліпшими за тіні можуть бути тільки тіні, надто ж ті, котрі створені цікавими об’єктами — так їхня непересічність тільки підсилюється.

Тіні від декоративних ґраток дверей, ніби ще одні ґратки, але самостійні. Це добра нагода розглянути елемент у іншій перспективі та в іншому оточенні.

Анна Золотнюк.