На Тернопільщині двоє осіб намагались покінчити із життям: дівчину врятували, а чоловік помер

Обидві події трапились 6 травня, правда в різних куточках області. Так, близько 11.00 годин, в Чортківську районну лікарню госпіталізували 18-річну жительку сел. Заводське Чортківського району. Медики встановили діагноз: «Медикаментозне отруєння, спроба суїциду». Дівчині надали допомогу і наразі її життю нічого не загрожує.

А ось 62-річного тернополянина врятувати не вдалось – його знайшли мертвим у власній квартирі. Як з’ясувалось, смерть настала внаслідок повішання.