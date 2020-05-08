10:01 | 8.05.2020
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На Тернопільщині двоє осіб намагались покінчити із життям: дівчину врятували, а чоловік помер

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свічка,

Обидві події трапились 6 травня, правда в різних куточках області. Так, близько 11.00 годин, в Чортківську районну лікарню госпіталізували 18-річну жительку сел. Заводське Чортківського району. Медики встановили діагноз: «Медикаментозне отруєння, спроба суїциду». Дівчині надали допомогу і наразі її життю нічого не загрожує.

А ось 62-річного тернополянина врятувати не вдалось – його знайшли мертвим у власній квартирі. Як з’ясувалось, смерть настала внаслідок повішання.

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