На Тернопільщині дистанційно працюватимуть 8 закладів освіти

Про організацію навчального процесу у новому навчальному році на Тернопільщині розповіла Ольга Хома, начальниця управління освіти ТОВА.



“Більше 101 тисяч учінів підуть з 1 вересня у наші школи, – відзначила Ольга Хома, начальниця управління освіти ТОВА. – У новому навчальному році з 651 закладів загально середньої освіти у області очна форма навчання відбуватиметься у 503 закладах, у змішаній формі – 140, дистанційно – 8 закладів освіти. З 592 шкіл – юридичних осіб, очна форма навчання здійснюватитиметься у 466 закладах, змішана – у 123, дистанційна – 3. З 61 філії очна форма навчання здійснюватиметься – 37, змішана – 19, дистанційна – 5. 542 заклади освіти мають власні укриття та 154 заклади освіти будуть укриватися у приміщеннях, які наближені до закладів освіти”.

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