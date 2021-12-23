В Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив людину

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 грудня в м. Тернополі. Близько 17.00 годин водійка автомобіля «Citroen», рухаючись по просп. Злуки, здійснила наїзд на тернополянина. Яку стало відомо «Погляду» потерпілий, в момент аварії, перебував на нерегульованому пішохідному переході, що навпроти магазину «Берізка».

Внаслідок ДТП 36-річний чоловік, з травмами різного ступеня важкості, був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.