09:31 | 23.12.2021
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Новини Тернополя 

В Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив людину

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 грудня в м. Тернополі. Близько 17.00 годин водійка автомобіля «Citroen», рухаючись по просп. Злуки, здійснила наїзд на тернополянина. Яку стало відомо «Погляду» потерпілий, в момент аварії, перебував на нерегульованому пішохідному переході, що навпроти магазину «Берізка».

Внаслідок ДТП 36-річний чоловік, з травмами різного ступеня важкості, був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.

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