На Тернопільщині голова комісії за відстрочку від призову вимагав 1 500 доларів США

Чоловік за 1500 доларів США обіцяв посприяти у виготовленні документів про тимчасову непридатність до служби військовозобов’язаного чоловіка, що дало б підстави на кілька місяців відстрочити призов та у подальшому виїхати за кордон. Правоохоронці Тернопільщини ліквідували незаконну схему.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із колегами з Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР НПУ та слідчими поліції Тернопільської області встановили причетність лікаря до протиправної діяльності.

Правоохоронці зʼясували, що 42-річний голова лікарської-консультативної комісії однієї з лікарень Тернопільщини обіцяв чоловікові домовитись із членами військово-лікарської комісії ТЦК та оформити документи про тимчасову непридатність до військової служби строком на два місяці. За відстрочку від призову та можливість легально виїхати за межі України чоловік мав сплатити близько 1500 доларів США.

Із залученням працівників Департаменту контррозвідки СБ України одразу після передачі обумовленої суми в обмін на документи про тимчасову непридатність до служби правоохоронці затримали фігуранта. Гроші вилучили.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За оборудки медпрацівнику може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні.