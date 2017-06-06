На Тернопільщині головний бухгалтер комунального підприємства не подала е-декларації

Бережанським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено, що особа, уповноважена на виконання функцій держави, не подала е-декларацію за 2016 рік.

Встановлено, що головний бухгалтер комунального підприємства будучи посадовою особою юридичної особи публічного права та суб’єктом декларування, умисно не подала щорічну декларацію за 2016 рік.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації).Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Теребовлянською місцевою прокуратурою

Поділіться:









