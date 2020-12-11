Як працюватимуть школи Тернопільщини в умовах посиленого карантину

Через локдаун, який діятиме з 8 по 24 січня 2021 року, частина шкіл Тернопільщини може продовжити зимові канікули або ж перейти на дистанційне форму навчання. Працюватимуть лише дошкільні заклади освіти.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації Ольга Хома.

«Наразі напрацьовується освітній процес під час жорсткого карантину. Цього року навчання закінчиться відповідно до рекомендацій та матеріалу, який діти повинні вичитати. Тривалість канікул по районах, ОТГ і містах обласного значення буде різною у зв’язку з тим, що заклади освіти самостійно приймають рішення про їхню тривалість коригуючи навчальні плани. Під час посиленого карантину у січні рекомендовано, щоб навчальні заклади йшли на канікули. Але якщо їхні керівники прийдуть до висновку, що такого тривалого відпочинку їм забагато, то освітні установи можуть перейти на дистанційне форму навчання. Ніхто цього забороняти не буде», – повідомила начальниця управління освіти й науки Тернопільської обласної держадміністрації Ольга Хома.

Що стосується дошкільних закладів освіти, то в період локдауну вони працюватимуть у звичному режимі.