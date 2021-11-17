На Тернопільщині голову сільради, який хотів $80 тисяч за ділянку, засудили до 6 років тюрми
Бережанський районний суд Тернопільської області призначив покарання колишньому голові Мшанецької сільради, який намагався заволодіти 80 тисячами доларів під час виділення землі під будівництво готелю.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 8 жовтня.
У 2015 році в село Мшанець прибув чоловік, який цікавився земельною ділянкою, на якій можна збудувати готель.
Як згодом виявилося, це був колишній співробітник внутрішніх справ, який звільнився з роботи за станом здоров’я і вирішив разом із товаришем зайнятися бізнесом. Готель мали збудувати попри дорогу, що веде Тернополя до Почаївської Лаври. У проект планували інвестувати кілька сотень тисяч доларів. Даючи показання у суді, колишній правоохоронець уточнив, що гроші вкладав би його партнер, сам він планував стати адміністратором готелю, але земля оформлялася на нього.
Вільних ділянок не знайшлося і голова сільради запропонував землю за межами села, якою він розпоряджатися не міг, але обіцяв допомогти вирішити питання у обласному держгеокадастрі.
Пропонувалося виділити безоплатно 2 гектари під селянське господарство учаснику АТО, а потім змінити цільове призначення під забудову.
«То є людина зам. начальника земельного відділу і він служив в АТО, він хоче пару доларів заробити, він візьме сам і поїде до нотаріуса і на вас перепише», — пояснював обвинувачений
Спочатку голова сільради начебто просив по 100 доларів за сотку і за 2 гектари виходило 200 тисяч доларів, але потім погодився зменшити винагороду до 80.
«Та воно ще там пару доларів скинеться, та то питання в тому не стоїть, тільки щоб я щось заробив, хлопці», «розумієте 60 тисяч, хоть якихось 85, 90», «давайте 80 тисяч, ще добавите 20 тисяч », — говорив голова сільради, не знаючи, що розмову записують.
«То всьо в моїх силах, бо я вже 15 років головою… Ви можете не переживати ні за шо, ні за гроші… Я знаю шо я говорю, бо я роками тим займаюся…», — переконував він підприємця.
Обвинувачений пояснював, що частину коштів повинен передати службовим особам Держгеокадастру, які приймають рішення на користь підприємця і чекають на ці кошти й «позитивне вирішення» питання без цього неможливе.
Початково припускалося, що голова сільради вимагає кошти спільно з першим заступником Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, але останньому обвинувачення так і не висунули.
Голову села затримали після передачі 10 тисяч доларів і згодом в суді він стверджував, що тільки цю суму і мав отримати, а про більше мови не було. Він нібито узяв ці гроші за допомогу в оформленні документів, які будуть подаватися до Держгеокадастру.
У суді голова сільради провину визнав частково, не заперечував фактичні обставини, але не погоджувався з кваліфікацією, наполягав, що йдеться про зловживання впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ). Строк кримінальної відповідальності за такий злочин вже минув і обвинувачений просив закрити справу за строками давності.
Як вважає суд, умислом обвинуваченого охоплювалося отримання 80 тисяч доларів лише на свою користь і ні з ким ділитися він не збирався. Суд не побачив доказів, що обвинувачений пропонував вплинути або фактично впливав на посадовців Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області. Тому підстав для перекваліфікації нема.
Суд відхиляє версію захисту про нібито існування між обвинуваченим та потерпілим цивільно-правових відносин, зокрема надання платних консультаційних послуг, оскільки доказів таких зобов’язань не надано.
Чоловіка визнали винним у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, підбурюванні до передачі хабара і зловживанні владою.
За сукупністю злочинів суд призначив 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна — будинків площею 53 кв. м. 349 кв. м., а також автомобіля Toyota Camry 1994 року випуску.
До набуття вироком законної сили обвинувачений залишається на свободі і може оскаржити судове рішення.
Прокурор не подав клопотання про застосування запобіжного заходу, тому суд не зміг призначити ніяких обмежувальних заходів. Востаннє запобіжний захід обирався цьому чоловікові у 2015 році, безпосередньо після затримання, у виді цілодобового домашнього арешту.