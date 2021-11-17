ФГ «ГАДЗ» пропонує свіжі яблука з доставкою додому
ФГ «ГАДЗ» пропонує органічне яблуко, яке вирощене без будь яких хімічних добавок, містить ще більше корисних речовин та має вплив на кровотворення і лімфатичну систему, кажуть у компанії.
– Максимальну користь ви отримуєте від свіжих фруктів, саме тому ми пропонуємо свіже яблуко в будь-яку пору року. Крім того, завдяки делікатному та правильному вирощуванні наші яблука зберігають у собі безліч вітамінів та корисних речовин, які просто необхідні для нормальної роботи вашого організму. Ми розуміємо що в сучасному ритмі життя іноді не вистачає часу на покупки. Саме тому ми пропонуємо яблуко з доставкою додому! – повідомляють у ФГ «ГАДЗ».
Яку користь ви отримаєте, якщо додасте яблуко в свій щоденний раціон?
покращиться здоров’я серця та судин
зменшується прояви астми та хвороби Альцгеймера
зменшиться ризик діабету та зайвої ваги
клітковина, що міститься в яблуку, позитивно впливає на мікрофлору кишківника
в шкірці яблука містяться флавоноїди, що мають антиоксидантну дію.
Замовлення можна зробити в діректі, на сайті господарства чи за номер телефону +380 67 352 61 38.