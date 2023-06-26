На Тернопільщині горіла церква

26 червня о 09:34 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Борщів) надійшло повідомлення про пожежу церкви святого Миколая в с. Трубчин Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району. Культова споруда належить до Мельниця-Подільського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви та є пам’яткою архітектури місцевого значення.

До місця надзвичайної події було негайно направлено черговий караул 8-ї ДПРЧ та місцеву пожежну команду селища Мельниця-Подільська. Також додатково направлено мобільні оперативні групи Чортківського районного управління та 4-го державного пожежно-рятувального загону. На час прибуття вогнеборців площа горіння становила орієнтовно 20 м.кв. Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. Вже о 10:22 пожежу вдалось локалізувати, а о 10:40 – ліквідувати. Під час гасіння врятовано будівлю церкви. Цінні речі та атрибути евакуйовані з будівлі місцевим населенням.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.