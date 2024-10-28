На Тернопільщині горів комбайн з зерном

27 жовтня о 18:31 на полі поблизу с. Вільхівець Саранчуківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа комбайна. Внаслідок пожежі пошкоджено комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT на площі 2 м.кв. та знищено 0,2 т зерна сої в бункері комбайну. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, під час гасіння пожежі врятовано даний комбайн та посіви сої на площі 2 га.

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