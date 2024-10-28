На Тернопільщині біля фігури Матері Божої побилися дві жінки

У Тернопільській області побилися дві жінки.

Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду.

За даними суду, підозрювана під час перебування неподалік фігури Матері Божої на грунті неприязних особистих відносин, в ході словесного конфлікту, виник злочинний намір спрямований на завдання побоїв та вчинення інших насильницьких дій жительці с.Зубрець Чортківського району Тернопільської області.

Жінка тягала потерпілу за волосся та била.

Підозрювана на суді провину визнала. Вона зазначила, що потерпіла є її братовою, і у них розпочався конфлікт, оскільки вона почала її обзивати, через що вона побила її таким чином, як вказано в обвинувальному акті. У вчиненому розкаюється, просить суворо не карати.

Суд оштрафував жінку на 850 грн.



Події