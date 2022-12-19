На Тернопільщині громада отримала у власність гідроспоруду вартістю понад 800 тис грн

На Тернопільщині завдяки прокуратурі громада отримала у власність гідроспоруду вартістю понад 800 тис грн

Органи прокуратури у межах представницьких повноважень вжили заходів щодо передачі громаді безхазяйного майна – гідротехнічної споруди, розташованої в м. Хоростків Чортківського району вартістю 800 тисяч гривень.

На виконання рішення Гусятинського районного суду за позовом Чортківської окружної прокуратури до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено відповідні записи про передачу гідротехнічної споруди у комунальну власність органів місцеого самоврядування, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.