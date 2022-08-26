На Тернопільщині квітчастою дорогою провели у вічність Героя Зіновія Зажерея

Велилюдною ходою по уквітчаній дорозі з рідного дому і до місця вічного спочинку провели тридцятип’ятирічного стрільця-санітара Зіновія Зажерея, який загинув 15 серпня, захищаючи рідну країну. Про це повідомляють у Лановецькій громаді.