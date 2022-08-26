11:18 | 26.08.2022
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На Тернопільщині квітчастою дорогою провели у вічність Героя Зіновія Зажерея

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Велилюдною ходою по уквітчаній дорозі з рідного дому і до місця вічного спочинку провели тридцятип’ятирічного стрільця-санітара Зіновія Зажерея, який загинув 15 серпня, захищаючи рідну країну. Про це повідомляють у Лановецькій громаді.

Похоронну процесію очолив благочинний Лановецького благочиння о. Ігор Шаринський.

Тихий плач маленької донечки, туга рідних та близьких, сум усієї Лановеччини за вірним сином, патріотом, воїном – Зіновієм Зажереєм, пам’ять про якого назавжди закарбується в новітній історії становлення сильної, вільної та незалежної України.

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