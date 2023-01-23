На Тернопільщині легківка в’їхала у припарковану маршрутку: одна людина травмована

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 січня поблизу с. Шляхтинці Тернопільського району. Орієнтовно о 19.00 годин, на автомобільній дорозі М-19 відбулось зіткнення автомобіля «Citroen» з припаркованим на узбіччі дороги маршрутним автобусом «БОГДАН».

Внаслідок аварії травмувався водій автомобіля «Citroen», 63-річний тернополянин. Його, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

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