На Тернопільщині ліквідовують наслідки негоди (відео)

В ніч з 9 на 10 грудня автошляхи області вкрилися льодовою кіркою. Для боротьби із наслідками погодного явища на дороги державного значення Тернопільщини виїхали спецмашини, які посипали автошляхи cумішшю піску та солі. Коли ж опади посилилися, для очищення доріг від снігової каші виїхала техніка для розчищення снігу.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, з 10 години 10 грудня запровадили обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів по дорогах значення області. Боротьба з наслідками негоди триває.

«В області знаходиться 3,5 тис км доріг місцевого значення та 1,5 тис км доріг державного значення, за утримання яких відповідає Служба автомобільних доріг в Тернопільській області. Що стосується доріг місцевого значення, за тримання яких відповідає управління капітального будівництва ОДА, то там зараз працює 23 одиниці техніки та заготовлено 38 тис. тонн посипкового матеріалу. За дороги комунальної власності відповідають органи місцевого самоврядування. Працюють диспетчерські лінії Служби автомобільних доріг та управління капітального будівництва. Наразі ми чітко і оперативно реагуємо на ті виклики, які надходять», – зазначив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства ОДА Олег Продан.