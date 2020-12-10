На Тернопільщині впав літак, пілот загинув: версія слідства

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом падіння літака поблизу села Золота Слобода

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 281 КК України (Порушення правил повітряних польотів, що спричинили загибель людей), розпочатому слідчими поліції.

За версією слідства, близько 17 год 9 грудня 2020 року 40-річний житель м. Первомайськ Миколаївської області, керуючи пасажирським повітряним судном «АН-2», допустив його падіння на поле поблизу с. Золота Слобода Козівського району Тернопільської області. Пілот загинув на місці події. Інших пасажирів на борту одинадцятимісного літака не було.

Тривають першочергові слідчі дії. З’ясовуються усі обставини справи.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури