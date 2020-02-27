11:38 | 27.02.2020
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Новини Тернополя 

Допоможіть встановити особу невідомого, тіло якого знайшли на Тернопільщині

Irena 8 Views Прокоментуй!
 

Працівники Зборівського відділення поліції просять допомогти встановити особу невідомого, тіло якого знайшли 10 лютого на колонії, неподалік залізничної станції села Цебрів, Зборівського району, в напрямку станції села Озерна.

 
Прикмети потерпілого: віком близько 40-50 років, середньої тілобудови, зріст близько 170 см., обличчя овальне, волосся коротке, сиве.
 
Був одягнений в светр бірюзового кольору, сіру кофту з капюшоном, трикотажний светр синього кольору із синіми та червоними полосами, сині джинси, кросівки вишневого кольору.
 
 
Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомляйте за телефоном в Зборові (03540) 2-12-45 або на лінію «102».
 

 

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