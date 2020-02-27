Допоможіть встановити особу невідомого, тіло якого знайшли на Тернопільщині
Працівники Зборівського відділення поліції просять допомогти встановити особу невідомого, тіло якого знайшли 10 лютого на колонії, неподалік залізничної станції села Цебрів, Зборівського району, в напрямку станції села Озерна.
Прикмети потерпілого: віком близько 40-50 років, середньої тілобудови, зріст близько 170 см., обличчя овальне, волосся коротке, сиве.
Був одягнений в светр бірюзового кольору, сіру кофту з капюшоном, трикотажний светр синього кольору із синіми та червоними полосами, сині джинси, кросівки вишневого кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомляйте за телефоном в Зборові (03540) 2-12-45 або на лінію «102».