На Тернопільщині приміщення школи, пошти та сільської ради залишилися без даху

На Тернопільщині з приміщення, де розташовані – початкова школа, сільська рада та укрпошта – зняло дахове покриття.

Сильні пориви вітри зірвали дах у приміщенні в селі Урожайне, Чортківського району. За даними рятувальників на двоповерховій будівлі, площа даху складає 190 метрів квадратних. Стльний вітер зірвав покрівлю на площі 66 метрів квадратних. Рятувальників у село не викликали. Надзвичайники тільки констатували дану подію. Потерпілих немає.