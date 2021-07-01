На Тернопільщині приміщення школи, пошти та сільської ради залишилися без даху
На Тернопільщині з приміщення, де розташовані – початкова школа, сільська рада та укрпошта – зняло дахове покриття.
Сильні пориви вітри зірвали дах у приміщенні в селі Урожайне, Чортківського району.
За даними рятувальників на двоповерховій будівлі, площа даху складає 190 метрів квадратних.
Стльний вітер зірвав покрівлю на площі 66 метрів квадратних.
Рятувальників у село не викликали.
Надзвичайники тільки констатували дану подію.
Потерпілих немає.