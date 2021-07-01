10:31 | 1.07.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині приміщення школи, пошти та сільської ради залишилися без даху

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині з приміщення, де розташовані – початкова школа, сільська рада та укрпошта – зняло дахове покриття.

Сильні пориви вітри зірвали дах у приміщенні в селі Урожайне, Чортківського району. 

За даними рятувальників на двоповерховій будівлі, площа даху складає 190 метрів квадратних. 

Стльний вітер зірвав покрівлю на площі 66 метрів квадратних. 

Рятувальників у село не викликали. 

Надзвичайники тільки констатували дану подію. 

Потерпілих немає. 

 

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