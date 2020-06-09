На Тернопільщині молодик здійснив ДТП, перекинувши позашляховика

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 червня в с. Нирків Заліщицького району. Близько 21.30 годин, водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії 20-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму та забійні рани голови і був госпіталізований в Заліщицьку районну лікарню.

До слова, хочеться зауважити, що дорожньо-транспортні пригоди за участю молодих водіїв не рідкість на Тернопільських дорогах. Лише за два дні до цієї аварії, в сусідньому районі 19-річна дівчина перекинула автомобіль та травмувала чотирьох своїх друзів-однолітків.