15:04 | 9.06.2020
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На Тернопільщині молодик здійснив ДТП, перекинувши позашляховика

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 червня в с. Нирків Заліщицького району. Близько 21.30 годин, водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії 20-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму та забійні рани голови і був госпіталізований в Заліщицьку районну лікарню.

До слова, хочеться зауважити, що дорожньо-транспортні пригоди за участю молодих водіїв не рідкість на Тернопільських дорогах. Лише за два дні до цієї аварії, в сусідньому районі 19-річна дівчина перекинула автомобіль та травмувала чотирьох своїх друзів-однолітків.

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