На Тернопільщині в ДТП травмувався мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 липня в с. Годів Зборівської територіальної громади. Близько 18.00 годин на сільській дорозі не розминулись мотоцикл «Mustang» та легковий автомобіль «Opel Combo».

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 48-річний водій мотоцикла «Mustang» не дотримався безпечної дистанції й, здійснюючи обгін на рівнозначному перехресті, допустив зіткнення з автомобілем «Opel Combo».

Внаслідок аварії травмувався 48-річний мотоцикліст, місцевий мешканець. Потерпілий, отримав закриту черепно-мозкову травму та у важкому стані був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.