На Тернопільщині на березі річки знайшли обмороженого чоловіка

17 грудня в КНП «Підволочиська ЦРЛ» з діагнозом «Загальне переохолодження організму, множинні подряпини обох нижніх кінцівок» госпіталізовано жителя с. Мислова Підволочиської територіальної громади Тернопільського району, 1963 року народження. Потерпілого виявлено в сел. Підволочиськ на вул. Надзбручанській на березі р. Збруч. Загалом із початку 2022 року на Тернопільщині від переохолодження та обмороження постраждали 11 громадян. З них, 10 зазнали травмування, 1 загинув.

Нагадуємо про основні правила поведінки, які захистять від переохолодження та обморожень.

У холодну погоду – ніякого алкоголю, адже відчуття тепла при його вживанні оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте. Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека. Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Основні правила поведінки у холод:

• ніякого алкоголю і куріння;

• ситість: не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо теплої рідини;

• багатошаровість одягу і «ні» тісному взуттю;

• рукавички, шапка, шарф, піднятий комір – обов’язково, вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду;

• активність: щоби зігрітися, рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

• кожні пів години-годину заходьте у тепле приміщення.

Щоби уникнути контактного обмороження, не торкайтесь металу руками або язиком і будьте обережні, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі.

І найголовніше: стежте за прогнозом погоди і не виходьте з дому без нагальної потреби, якщо температура повітря нижча -10, уникайте подорожей на далекі відстані, дбайте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

