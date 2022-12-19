У шести ДТП на дорогах Тернопільщини загинуло 2 людей

Впродовж трьох днів, з 16 по 18 грудня, на дорогах Тернопільської області працівники поліції зафіксували шість аварій. В результаті автопригод двоє людей загинуло, а четверо з травмами потрапили до лікарні.

У п’ятницю, 16 грудня, в селі Смиківці не розминулися два автомобілі. У ході перевірки стало відомо, що кермувальник Volkswagen, здійснюючи маневр обгону, перелаштувався у ліву смугу і там врізався в авто марки Mitsubishi, яке рухалося в попутному напрямку. В результаті удару за меддопомогою звернулися кермувальник та пасажир з Volkswagena.

Зі струсом головного мозку та забоями до лікарні бригада швидкої доправила 22 річну жінку. Її у Тернополі на проспекті Злуки збив водій автомобіля Daewoo Lanos. Потерпіла у момент аварії знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.

Про смерть невідомого чоловіка в результаті ДТП у відділення поліції №2 Бучача повідомив лікар екстреної медичної допомоги. Він заявив, що в кареті швидкої дорогою до медзакладу помер пацієнт.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася близько 13:00 в одному із сіл Чортківського району.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, врізався у бетонну огорожу, а після цього перекинувся. Пасажир, 1949 року народження, від отриманих травм помер. Водія освідчили. Попередньо він тверезий.

Того ж вечора неподалік села Воля Микулинецької територіальної громади у кювет злетів автомобіль Mercedes-Benz Vito. Водій загинув.

Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що автопригоду могла спровокувати автівка, яка рухалася попереду. Поліцейські виявили фрагменти обшивки вантажного транспорту, який після автопригоди покинув місце події.

Ймовірно, що частина конструкції, а саме металева труба з тентом, влетіла в лобове скло буса і спровокувала смертельну ДТП.

У неділю в Тернополі на вулиці Шептицького не розминулися чотири транспортних засоби. Водій автомобіля ВАЗ зіткнувся із Skoda Kodiak, автомобілем Dacia Duster та автобусом “Богдан”. В результаті удару до травматологічного відділення із тілесними ушкодженнями доправили кермувальника ВАЗу.

Керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння стало причиною аварії у селищі Товсте. На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій ВАЗу не впорався з керуванням та врізався в металеву електроопору. У реанімаційне відділення після автопригоди потрапив 60-річний пасажир даного транспортного засобу. Водія затримали згідно із статтею 208 КПК.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до частин 1 та 2 статті 286 та 286-1 ККУ. Триває слідство.