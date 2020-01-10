Як увійти в робочий ритм після свят: психолог Соломія Лехіцька

До свят чи відпусток готуються всі й задовго. На підготовку і саме святкування люди витрачають багато сил, часу і відвикають від звичного робочого графіку. Тому повертатися до роботи важко і фізично і психологічно.

Втім, існують секрети, які допоможуть легше увійти в робочий ритм. Про них читачам «Погляду» розповіла магістр психології, психолог-консультант з Тернополя в методі позитивної психотерапії, член УСП Соломія Лехіцька.

Чи правда, що найважче повернутися до роботи саме після новорічно-різдвяних свят?

Не обов’язково. Все залежить від того, як саме ми проводимо свята. Якщо всі вихідні провести лежачи перед телевізором та переїдаючи, плюс багато алкоголю, то повернутися до звичайного робочого ритму може бути дійсно дуже складно. Організм після такого «відпочинку» буде виснажим. Але якщо святкувати помірковано, змістивши акцент з пишних застіль на спілкування з рідними та друзями, цікаві прогулянки чи поїздки, то можна, навпаки, і час весело і з користю провести і набратися сил.

Якій категорії людей важче увійти в робочий ритм і з чим це пов’язано?

Найважче повертаються до звичайних робочих буднів працівники, які не люблять свою роботу, бо після приємної перерви, неприємна робота здається в рази гіршою і важчою. Значні труднощі відчувають і люди, які постійно працюють на виснаження, понаднормово, особливо, якщо їх професійна діяльність пов’язана зі стресами. В даному випадку, людині для відновлення необхідно набагато більше часу, ніж святкові вихідні. Водночас, такі люди, зазвичай, відпочивають не якісно, навіть під час святкувань не розслабляються психологічно і безперервно думають про роботу. Також важко повертатися до праці людям, які надретельно і серйозно готуються до святкувань, найчастіше це жінки. Якщо перевтомити себе прибиранням та готуванням, то саме святкування, ви, швидше за все, проведете в напівсонному стані, без задоволення, і замість того, щоб зі свіжими силами приступити до роботи, відчуватимете потребу ще в декількох вихідних. В окрему групу я б віднесла людей, які новорічно-різдвяні свята проводять на пляжі закордоном. Їм теж не легко влитися в традиційний робочий режим, адже після повного «випадання» зі звичних умов, організм переносить стрес ще й після перельоту та акліматизації.

У психології є термін «синдром робочої дезадаптації». Що він означає і як його побороти?

Так називають стан, який відчувають працівники в перші робочі дні після повернення з відпустки чи тривалих вихідних. Він характеризується пригніченістю, небажанням працювати, лінню. Накопичується багато не зроблених справ, не знаєш за що хапатися, але готовності працювати на повну ще немає і це ще більше посилює пригнічення. Наче зачароване коло.

Я б не стала вживати слово «побороти». Це нормально, що людина дещо «розбалансована» при зміні зовнішніх умов і потребує певного часу для адаптації. Повністю позбутися такого стану неможливо і не потрібно (пристосовуватися – природна функція нашого організму), але його можна пом’якшити. Для цього справді існують певні прості правила та рекомендації, доступні кожному.

Що саме порадите робити на робочому місці, щоб приступати до праці було не так важко після свят?

В першу чергу, до звичного робочого ритму потрібно звикати поступово. Поспілкуйтесь з колегами, поділіться з ними враженнями від святкувань, це зміцнює команду і налаштовує на роботу. Не варто намагатися у перші ж дні виконати всі справи, що накопичилися під час вихідних. Важливо пам’ятати, що наше життя складається не лише з роботи, а й з побутових та сімейних обов’язків, які на цей період нікуди не зникають. Якщо після розслабленого ритму вихідних різко навантажити себе всім одразу, то можна й захворіти. Перших 1-2 тижні є найважчими в плані адаптації, тому, по можливості, варто уникнути складних проектів і стресогенних завдань. Ваша продуктивність за деякий час підвищиться і ви дуже добре з усім впораєтесь. Складіть список справ по приорітетах і виконуйте лиш те, що найбільш термінове і важливе, тому не може бути перенесене. Другорядні і менш важливі справи виконаєте, коли відчуєте, що вже влилися в ритм. В перші два робочі тижні намагайтесь більше гуляти на свіжому повітрі, побалувати себе чимось приємним. Чудово, якщо вдасться організувати собі якусь приємну подію, наприклад, похід у театр, кіно, боулінг, каток, відпочити в сауні чи басейні, підійде все, що приносить радість. Так ви собі дасте зрозуміти, що закінчилися тільки вихідні і свята, але життя продовжується і нічого не перешкоджає робити його щасливішим щодня.

Чи є якісь «секрети» як себе налаштувати на роботу ще в позаробочий час?

Так, є. В першу чергу важливо подбати про режим сну. У вихідні дні ми часто лягаємо спати і прокидаємось набагато пізніше ніж зазвичай. Тому важливо хоча б декілька днів перед виходом на роботу підлаштувати свій графік сну під звичайний робочий. Це допоможе добре висипатись, а, отже, бадьоро себе почувати. Ні для кого не секрет, що невиспана людина набагато більше піддається впливу стресу і часто має знижений імунітет. Також харчування: краще розвантажити організм від надмірно важкої калорійної їжі, так у вас буде більше енергії і відчуття легкості. Можна також ще перед вихідними і святами скласти план на перший робочий тиждень, так можна зменшити метушню з приводу «за що братися, щоб нічого не пропустити». Під час вихідних записуйте цікаві робочі ідеї чи пропозиції (якщо вони виникатимуть), але аналізувати і опрацьовувати їх варто тільки після виходу на роботу, щоб не упустити корисні творчі відкриття, але, водночас, і не зіпсувати собі святкування.

Можливо є якісь вправи (дихальні, фізичні), які допоможуть налаштуватися на продуктивну працю?

Якщо ви звикли займатися спортом, але під час свят зробили перерву, то поступово повертайтеся до тренувань. Якщо ні, то виділіть час для пішої прогулянки, головне, щоб із задоволенням. Подбайте про можливість якісно розслабитись, можна просто виділити 15-20 хвилини, щоб полежати після робочого дня, усвідомлено розслабляючи всі м’язи: від пальців ніг і п’яток до голови, шиї і мімічних м’язів обличчя.

А загалом, для легкої адаптації, важливо в першу чергу прислухатися до себе, свого тіла, адже кожен з нас є найкращим експертом власного життя, здоров’я, творчості та робочого процесу.

Квітослава Вінчук