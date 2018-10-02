Апеляційний суд Тернопільської області ліквідували

Інформація щодо розгляду справ у зв’язку з ліквідацією апеляційного суду Тернопільської області.

На виконання Указу Президента України від 29 грудня 2017 року №452/2017 “Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в округах”, Указу Президента №297/2018 “Про переведення суддів”, у зв’язку з ліквідацією апеляційного суду Тернопільської області тимчасово припиняється розгляд справ судом апеляційної інстанції з 1 жовтня 2018 року.

Про початок роботи новоствореного Тернопільського апеляційного суду і відновлення розгляду справ судом апеляційної інстанції учасників процесів буде повідомлено додатково.

Прес-служба апеляційного суду Тернопільської області