15:12 | 18.02.2021
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На Тернопільщині не розминулися іномарка та вантажний автомобіль. Є загиблі

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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками трапилася на Тернопільщині.

18 лютого близько 13:00 на автодорозі Гусятин-Копичинці, в межах міста Копичинці, не розминулися іномарка та вантажний автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Volkswagen-Passat під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Mercedes-Atego.

В результаті удару пасажир з легківки загинула на місці події. Водій даного транспортного засобу у важкому стані. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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