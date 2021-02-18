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Новини Тернополя 

На залізничному вокзалі в Тернополі чоловік бризнув в обличчя іншому хімічною речовиною

Irena 0 Views Прокоментуй!

17 лютого о 13.01 бригада швидкої виїжджала на вул. Б. Хмельницького, на залізничний вокзал, де надавала допомогу потерпілому.

За словами пацієнта, під час з’ясування обставин конфлікту водій автівки бризнув йому в обличчя хімічну речовину з балончика. Із хімічним опіком очей та обличчя пацієнта, після наданої допомоги, доставлено в очний травмопункт. 

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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