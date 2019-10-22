“Тернопільгаз” хоче встановити нові тарифи, бо звільнилось 277 працівників колективу?

Про це повідомляють на офіційній сторінці організації.

18 жовтня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планувала провести відкриті обговорення проектів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств та про затвердження змін до планів розвитку газорозподільних систем на 2019-2028 роки, проте, без офіційного пояснення причин, даний процес не відбувся. Таке рішення дестабілізує ситуацію в ПрАТ «Тернопільгаз» та дає право добиватися перегляду та встановлення нових тарифів, – йдеться у повідомленні.

Адже відсутність економічно обґрунтованих тарифів на послуги розподілу природного газу ставить під загрозу життєдіяльність галузі та спричиняє масові звільнення працівників та фахівців. Тариф НКРЕКП на розподіл природного газу для ПрАТ «Тернопільгаз» не переглядався з 2016 року, тому з 2018 року звільнилося 277 працівників колективу з 1326 працюючих.

Нагадаємо, з 1 травня 2019 року НАК “Нафтогаз України” запровадив новий механізм визначення регульованої ціни на газ, яка зараз може змінюватися щомісяця. Зазначимо також, що оскільки в структурі ціни на газ закладені тарифи на транспортування газу Укртрансгазом (які можуть відрізнятися для різних регіонів), то й вартість природного газу для населення на територіях ліцензованої діяльності різних постачальників газу (облгазів та міськгазів) для побутових споживачів може бути різною.

Роздрібні ціни на природний газ для населення в м. Тернопіль

(з 1.10.2019 по теперішній час) Постачальник

(газорозподільча компанія) Тариф

(грн. за 1 м³, з ПДВ) ПАТ “Тернопільміськгаз” 5,87108