На Тернопільщині небезпечні відходи зберігалися просто неба

Неналежне зберігання пестицидів на Кременеччині розслідують правоохоронці, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури розпочато та проводиться досудове розслідування за фактом неналежного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин та території колишньої ферми в одному з сіл Кременецького району, що призвело до забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Під час слідства встановлено, що частина небезпечних відходів тривалий час знаходиться на відкритій місцевості без жодного упакування.

Лише після початку досудового розслідування сільською радою прийнято рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту із бюджету сільської територіальної громади Тернопільському обласному бюджету для співфінансування екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин. Крім цього, зараз вживаються інші заходи щодо утилізації та захоронення небезпечних хімічних речовин.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.