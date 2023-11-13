Зима у Тернополі почнеться з джазу

Традиційно зима у Тернополі починається з джазу. Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez повертається у Тернопіль після річної перерви 9 грудня на сцену Драмтеатру.

Це – один з наймасштабніших і найдовготриваліших музичних фестивалів України та Польщі. І – єдиний транскордонний: концерти відбуваються паралельно у двох країнах – і в Україні, і в Польщі. Двадцять третій «Jazz Bez» в Україні об’єднає довкола джазу Львів, Дрогобич, Винники, Тернопіль, Рівне і Умань, а в Польщі – Перемишль, Краків і Люблін.

У Тернополі міжнародний джазовий фестиваль пройде у сімнадцяте, об’єднуючи найкращих джазових музикантів та зірок світової джазової сцени. Проте – лише один день.

Зберігаючи традиції, Jazz Bez і сьогодні, крім класичних виконавців традиційного джазу, запрошує молодих перспективних музикантів, які експериментують зі стилями і вибудовують мистецтво майбутнього. На сцену ХХІІІ фестивалю вийдуть Рей Браун–молодший з колективом і нідерландсько–португальський бенд Spinifex.

Рей Браун–молодший – жива легенда, єдиний син «королеви джазу» Елли Фіцджеральд і одного з найвидатніших контрабасистів світу Рея Брауна! Неперевершений джазовий і блюзовий співак ріс і виховувався в оточенні справжніх «джазових титанів»: Оскара Пітерсона, Луїса Белсона, Дюка Еллінгтона, Нат Кінг Коула і Френка Сінатри. Але його історія – зовсім не той випадок, коли син використовує у своїй кар’єрі прізвище батьків. Рей Браун–молодший зумів віднайти власну манеру виконання, стилістику й поведінку на сцені, і на надзвичайно високому рівні продовжує традиції своєї славетної родини. Його свободу у співі, блискучі імпровізації, вміння грати усіма барвами свого голосу і фірмову, чисто американську манеру треба чути! Разом з ним на сцені виступатимуть знані українські джазові музиканти: Андрій Арнаутов, Олексій Петухов, Михайло Євтушенко і Леонід Петкун.

Spinifex – міжнародна збірна, що базується в Амстердамі, – не просто музичний колектив, але водночас спосіб життя. Група працює у напрямі, який критики визначають як «суміш авангардного року та вільного панк–джазу». Визначення досить розпливчасте, проте дає деяке уявлення про напрям творчих пошуків; самі ж музиканти бачать цей напрямок як «виклик у справі перетину стилістичних бар‘єрів». Бар‘єри ними справді перетинаються — вірніше, навіть просто знищуються.

У музиці Spinifex можна знайти не просто увагу до музичної спадщини країн, далеких від Європи; тут воістину рівноцінно взагалі все, що існує у музиці, про яку їм довелося дізнатися. Арабські та індійські мелодійні ходи – будь ласка. Дисциплінованість складної композиторсько виписаної музики a la Європа середини XX століття без проблем. Анархізм сучасної вільної імпровізації – будь ласка. Строго структуровані схеми «математичного» металу – є і це. Словом, слухачеві потрібно бути готовим до найрадикальніших несподіванок.

Ведучим вечора, вже далеко не вперше, стане заслужений діяч мистецтв України, бард і поет Сергій Лазо.

Квитки можна придбати на сайті: https://concert.ua/uk/event/jazz-ternopil та у касі Драмтеатру. Частина коштів з продажу буде передана військовим.

Також важливою місійною складовою є освітня та просвітницька програма. Відтак в межах цьогорічного фестивалю відбудеться джазовий майстер-клас для дітей (безкоштовно для дітей-ВПО).

Незмінні партнери події – Тернопільська міська рада, музичний центр «Бастер», організатор – Мистецьке об’єднання «Коза». Важливість події для нашої культури розуміє і український бізнес – цьогорічний спонсор заходу Кредобанк.