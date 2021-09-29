Тернополяни платитимуть за центральне опалення по 5-10 тис. грн.?

Не допоможуть ні жодні утеплення будинку, ні жодні індивідуальні теплові пункти…

Боюсь уявити платіжки за опалення людей, квартири яких отримують послуги з централізованої системи теплопостачання.

Ціна на газ для котелень, промисловості та ін. в жовтні перевалить за 30 грн./м3.

Ціна ж на газ для населення (читай – для індивідуального опалення) до травня 2022 р. – 7,96 грн./м3.

Хто винен і що робити – немає простої відповіді.

Мені незрозумілий стратегічний (тактичний?) задум цієї ДИКОЇ ПЕРЕВЕРНУТОЇ диспропорції роздрібних/гуртових цін на газ.

З таким розривом цін усі шанси має з’явитися чорний ринок перекупщів “домашнього” зрідженого газу в балонах чи прокладання нелегальних газових труб з квартир в промислові об’єкти.

Але що стосується Тернополя, то нагадаю:

Влада на чолі з міським головою Сергієм Надалом категорично відмовляється перевести старий житловий фонд на індивідуальне опалення, розповідаючи байки, що це незаконно.

У той же час сотні нових будинків за останні 10 років побудовані виключно з індивідуальним опаленням.

Мешканці старих будинків – такі собі “тєрпіли”??

Централізоване опалення в Тернополі мало б шанс на майбутній розвиток й конкурентоспроможність, але для цього слід було останні 10 років проводити у тому числі (!) модернізацію внутрібудинкових мереж з переходом на горизонтальні розводки й встановлення поквартирних індивідуальних лічильників тепла. А не лише “освоювати” сотні мільйонів гривень на “модернізацію” котелень.

Навіть при старій ціні на газ щороку з міського бюджету в КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” вливались десятки мільйонів гривень (останній час – під сотню мільйонів) фінансової підтримки!

Що планує робити міський голова зараз – не уявляю. “Інноваційні” торфові котельні мало чим допоможуть.

Ситуація справді катастрофічна.

Депутат міської ради від Сили Людей Іван Сороколіт