Тернополяни платитимуть за центральне опалення по 5-10 тис. грн.?
Боюсь уявити платіжки за опалення людей, квартири яких отримують послуги з централізованої системи теплопостачання.
Не допоможуть ні жодні утеплення будинку, ні жодні індивідуальні теплові пункти…
Але що стосується Тернополя, то нагадаю:
Влада на чолі з міським головою Сергієм Надалом категорично відмовляється перевести старий житловий фонд на індивідуальне опалення, розповідаючи байки, що це незаконно.
У той же час сотні нових будинків за останні 10 років побудовані виключно з індивідуальним опаленням.
Мешканці старих будинків – такі собі “тєрпіли”??
Централізоване опалення в Тернополі мало б шанс на майбутній розвиток й конкурентоспроможність, але для цього слід було останні 10 років проводити у тому числі (!) модернізацію внутрібудинкових мереж з переходом на горизонтальні розводки й встановлення поквартирних індивідуальних лічильників тепла. А не лише “освоювати” сотні мільйонів гривень на “модернізацію” котелень.
Навіть при старій ціні на газ щороку з міського бюджету в КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” вливались десятки мільйонів гривень (останній час – під сотню мільйонів) фінансової підтримки!
Що планує робити міський голова зараз – не уявляю. “Інноваційні” торфові котельні мало чим допоможуть.
Ситуація справді катастрофічна.
Депутат міської ради від Сили Людей Іван Сороколіт