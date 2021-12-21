10:03 | 21.12.2021
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На Тернопільщині одне село визнали неблагополучним через кота

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 17 грудня 2021 року у залі засідань Бережанської міської ради  відбулось засідання з надзвичайної протиепізоотичної комісії, щодо оголошення с. Баранівка неблагополучним пунктом по сказу

  Під час засідання розроблено та затверджено  План заходів з боротьби та профілактиці сказу в с. Баранівка.   Причиною цьому став напад кота, який покусав свого власника. Під час карантинування тварина загинула. Спеціалістами ветеринарної медицини було проведено відбір патматеріалу з наступним  дослідженням на сказ, діагноз підтверджений Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби. Всім тваринам (собакам та котам) при подвірному обході буде проведено  щеплення проти сказу. Серед населення проводиться освітньо-роз’яснювальна робота щодо запобігання контакту з дикими тваринами у випадку їх появи  та небезпеки  отримання покусів та інфікування.

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