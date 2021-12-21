На Тернопільщині одне село визнали неблагополучним через кота

17 грудня 2021 року у залі засідань Бережанської міської ради відбулось засідання з надзвичайної протиепізоотичної комісії, щодо оголошення с. Баранівка неблагополучним пунктом по сказу

Під час засідання розроблено та затверджено План заходів з боротьби та профілактиці сказу в с. Баранівка. Причиною цьому став напад кота, який покусав свого власника. Під час карантинування тварина загинула. Спеціалістами ветеринарної медицини було проведено відбір патматеріалу з наступним дослідженням на сказ, діагноз підтверджений Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби. Всім тваринам (собакам та котам) при подвірному обході буде проведено щеплення проти сказу. Серед населення проводиться освітньо-роз’яснювальна робота щодо запобігання контакту з дикими тваринами у випадку їх появи та небезпеки отримання покусів та інфікування.